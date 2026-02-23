Ravenna | educatori in allarme 70% chiede salari dignitosi

Gli educatori degli asili comunali di Ravenna denunciano una crisi causata da salari troppo bassi e mancanza di personale. Il 70% di loro chiede salari più equi per poter lavorare con tranquillità. La carenza di organico ostacola le attività quotidiane e mette sotto pressione il servizio offerto alle famiglie. La richiesta di un aumento salariale diventa sempre più forte tra chi si occupa di bambini ogni giorno. La situazione resta critica, e le proteste continuano.

Sommario: A Ravenna, il personale degli asili comunali lancia un allarme: carenza di organico e salari insufficienti. La Cisl Fp Romagna, con il 70% delle firme degli addetti, chiede un incontro urgente al sindaco Barattoni per risolvere l’emergenza. Il grido d’allarme arriva dalle aule dei nidi e delle materne di Ravenna. Non ce la facciamo più. È il messaggio che arriva dai corridoi degli asili comunali, dove il personale educativo si trova a fronteggiare una doppia emergenza: la carenza di organico e salari che non riflettono il valore del lavoro svolto. Una situazione che, secondo la Cisl Fp Romagna, rischia di compromettere la qualità del servizio offerto ai più piccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

