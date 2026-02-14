Auto ribaltata in A21 due feriti | traffico bloccato

Un incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A21 a Piacenza, causando il ribaltamento di un’auto e bloccando il traffico. Due persone sono rimaste ferite e sono state immediatamente assistite dai soccorritori, che hanno lavorato per estrarle dal veicolo ribaltato. La vettura, che percorreva la corsia in direzione Brescia, ha perso il controllo e si è capovolta, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Due persone sono state soccorse lungo l'autostrada A21, a Piacenza, in direzione Brescia. L'auto sulla quale viaggiavano, nella mattinata di sabato 14 febbraio, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: i vigili del fuoco, l'automedica del 118, due ambulanze della Croce Rossa (da Piacenza e da San Nicolò) e la Polizia stradale. Il traffico autostradale è risultato completamente bloccato, con l'obbligo di uscire a Piacenza Ovest.