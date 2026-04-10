Bidentina auto ribaltata | tre feriti tra cui un minore dopo il crash

Nel pomeriggio di giovedì, lungo la carreggiata della Bidentina, un’auto si è ribaltata coinvolgendo tre persone, tra cui un minore. L’incidente ha provocato tre feriti, che sono stati soccorsi sul posto. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli circa le condizioni dei feriti o le cause dell’incidente.

Un violento sinistro stradale ha coinvolto tre persone, tra cui un minore, nel corso del pomeriggio di giovedì lungo la carreggiata della Bidentina. Il veicolo è finito fuori dal manto stradale, ribaltandosi lateralmente dopo una dinamica che le autorità stanno ora ricostruendo con precisione. L’intervento dei soccorsi e l’operazione di messa in sicurezza. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state immediatamente impiegate per gestire l’area del ribaltamento, concentrandosi sulla stabilizzazione dell’auto rimasta su un fianco e sulla protezione del perimetro circostante. Parallelamente, il personale sanitario del 118 ha coordinato il trasferimento dei tre occupanti dell’abitacolo verso le strutture ospedaliere locali per ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bidentina, auto ribaltata: tre feriti tra cui un minore dopo il crash Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78. Incidente stradale a Castiglione d’Adda: tre feriti e un’auto ribaltata nel fossoCastiglione D’Adda (Lodi), 15 gennaio 2026 – Mattinata di paura, quella di oggi 15 gennaio 2026, l ungo la strada provinciale 26, nel territorio...