Sono stati ritrovati i completini rubati sulla tomba di un bambino tifoso interista, dopo un furto che aveva suscitato grande commozione nella comunità lodigiana. La vicenda ha avuto un esito felice, con il recupero degli oggetti sottratti. La polizia aveva avviato le indagini subito dopo la denuncia e, grazie a un intervento tempestivo, i capi sono stati restituiti ai familiari del piccolo.

Un gesto che aveva profondamente colpito la comunità lodigiana ha avuto un epilogo positivo. I carabinieri della sezione Radiomobile di Lodi hanno infatti recuperato e restituito alla famiglia gli indumenti sportivi sottratti, nei giorni di Pasqua, dalla tomba del piccolo Gabriel Celaj, al Cimitero Maggiore di Lodi, restituendo un po’ di serenità, dopo giorni di amarezza. Nei giorni successivi al furto, la vicenda aveva suscitato una forte ondata di solidarietà. E domenica scorsa, 12 aprile, delegazioni del tifo nerazzurro, tra cui il club 1908 e gli Irriducibili, si erano recate al cimitero, per rendere omaggio al piccolo Gabriel, scomparso per malattia l’11 febbraio 2022, poco dopo aver compiuto nove anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ritrovati i completini. Furto sulla tomba del piccolo tifoso interista. Arrivato il lieto fine

Furto di cellulari nell’aula del liceo. Ritrovati col GpsMamme e papà, insieme agli agenti del Commissariato, sulle tracce degli smartphone rubati: almeno una quindicina, scomparsi ieri mattina da un’aula...

La serata magica di Moreo: il tifoso interista che ha fatto doppietta a San SiroE pensare che da bambino tifava Inter, veniva scartato ai provini in maglia Milan e giocava come esterno a tutta fascia: chi ci crederebbe, oggi,...