Negli ospedali di Tiro, nel sud del Libano, si registra un'affluenza massiccia di feriti e persone sfollate. La struttura sanitaria si trova sotto una pressione intensa a causa del numero elevato di pazienti provenienti dalla regione. La situazione ha portato a un sovraccarico di risorse e a difficoltà nel garantire assistenza adeguata a tutti i soggetti coinvolti.

Gli ospedali del sud del Libano sono sottoposti a una pressione enorme a causa del grande afflusso di feriti e sfollati. Jabal Amel è una delle strutture sanitarie della città di Tiro che continua a funzionare nonostante le circostanze difficili. Il personale è preoccupato per l’alto numero di feriti, superiore a quello registrato in altre guerre, e di sfollati che secondo il dottor Wael Mroueh sono almeno 75.000. Queste sono solo alcune delle conseguenze dell’ultimo conflitto tra Israele e Hezbollah che, secondo il ministero della Salute libanese, ha causato 2.618 morti, 8.094 feriti e oltre un milione di sfollati. Il 17 aprile scorso è entrato in vigore un cessate il fuoco di 10 giorni, poi prorogato di tre settimane.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, situazione critica nell'ospedale di Tiro: enorme afflusso di feriti e sfollati

Notizie correlate

Papà e nonna morti nell'inferno di lamiere: 7 feriti, in ospedale anche 2 bambineIl bilancio è ancora più drammatico di quel che si pensava: un uomo e una donna sono morti sul colpo, 12 le persone coinvolte di cui 7 ferite e...

Migliaia di sfollati stanno rientrando in LibanoMoltissime sono tornate nelle loro case, solo per trovarle molto danneggiate o completamente distrutte.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Trump a Netanyahu: In Libano solo attacchi chirurgici; Papa Leone sul volo di rientro dall'Africa: Porto con me la foto di un bimbo musulmano che mi aveva accolto in Libano ed è stato ucciso; Idf: Attaccate strutture militari di Hezbollah nel sud del Libano; La pace non resta un ideale astratto.

Libano: Lazzari (Avsi) Bombardamenti incessanti, rischio collasso umanitario. Caritas Libano dichiara lo stato di emergenzaLa situazione umanitaria in Libano si sta aggravando rapidamente a causa dell’intensificarsi dei bombardamenti e dell’aumento del numero degli sfollati. A riferirlo è Francesca Lazzari, rappresentante ... agensir.it

Libano. Sull’orlo di una deflagrazione generalizzata. Nessuno vuole questa guerraLa situazione in Libano è critica e profondamente allarmante. Il Paese è sull’orlo di una deflagrazione generalizzata. Gran parte del popolo libanese rifiuta la guerra e anela alla pace, ma siamo ... agensir.it

MEDIO ORIENTE | L'Idf ordina l'evacuazione di diversi centri del Libano meridionale #ANSA x.com

2/5/26. LIBANO. Dal 2023 al 2025 nel Sud del Paese il 48% delle terre agricole è stato distrutto. Danneggiati pure 5mila ettari di foreste e rase al suolo 220mila unità abitative in decine di villaggi lungo il confine. Leggi l'articolo di Camille Eid - facebook.com facebook