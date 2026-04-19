Migliaia di persone stanno tornando nelle zone di origine in Libano dopo il cessate il fuoco con Israele. Nonostante l’accordo, l’esercito israeliano prosegue con operazioni di demolizione di edifici e case nella regione. La situazione rimane tesa, con molte famiglie che cercano di riprendere le proprie attività quotidiane mentre si verifica ancora una presenza militare sul territorio. La ripresa delle attività civili avviene in un contesto di continui interventi militari.

Moltissime sono tornate nelle loro case, solo per trovarle molto danneggiate o completamente distrutte. Sui social circolano foto dell’autostrada costiera del Libano (la principale strada che corre lungo la costa del paese e collega le città dal nord al sud) intasata da un traffico molto intenso, con centinaia di auto cariche di materassi e altri oggetti personali. L’accordo impone a Israele di fermare i bombardamenti, che sono stati pesantissimi e hanno ucciso più di 2.000 persone, ma ci sono molti dubbi sulla sua tenuta. Domenica il quotidiano Haaretz, citando fonti militari, ha scritto che l’esercito israeliano sta continuando a demolire case, edifici pubblici e scuole in una più ampia operazione con cui l’esercito dice di voler «ripulire l’area» (sono le parole usate dalle fonti consultate da Haaretz).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Migliaia di sfollati stanno rientrando in Libano

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