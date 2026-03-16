Papà e nonna morti nell' inferno di lamiere | 7 feriti in ospedale anche 2 bambine

Un incidente grave ha causato la morte di un uomo e di una donna, con sette persone ferite e ricoverate in ospedale. Tra i feriti ci sono anche due bambine di 5 e 6 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Il bilancio è ancora più drammatico di quel che si pensava: un uomo e una donna sono morti sul colpo, 12 le persone coinvolte di cui 7 ferite e ricoverate in ospedale, tra loro anche 2 bambine di 5 e 6 anni. È l'esito tragico del tremendo incidente che si è verificato nella tarda mattinata di domenica sulla Strada provinciale 185 (nota anche come Rivoltana) a Caravaggio, in provincia di Bergamo, poco lontano dal ristorante Podere Montizzolo e in direzione Brescia. Nell'inferno di lamiere sono morti sul colpo il padre e la nonna delle due piccole: Fabio Saladdino, 38 anni, e Adele Villa, 73, entrambi residenti a Cernusco sul Naviglio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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