L’esercito israeliano ha diffuso mercoledì un video che mostra attacchi contro postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. Il video riprende alcune esplosioni e momenti di scontri aerei nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sui bersagli colpiti o sui danni causati. La pubblicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con frequenti scambi di colpi e operazioni militari lungo il confine.

Mercoledì l’ esercito israeliano ha pubblicato un video che mostrerebbe degli attacchi mirati contro postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. I soldati di Tel Aviv hanno dichiarato che l’aviazione ha colpito circa 20 postazioni dei militanti libanesi, distruggendo depositi di armi, quartier generali ed edifici utilizzati “a fini militari”. Secondo il Ministero della Salute, dall’inizio del conflitto in Iran, quasi due mesi fa, in Libano sono state uccise oltre 2.500 persone e quasi 8mila sono rimaste ferite. Nonostante sia ufficialmente in vigore un cessate il fuoco, sia l’Idf sia Hezbollah continuano a sferrare attacchi quasi quotidiani....🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Israele rilascia un video degli attacchi contro Hezbollah

EXCLUSIVE: Israeli Army Spokesperson Brigadier General Effie Defrin Delivers Urgent Update | AH14

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