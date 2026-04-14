Libano Israele rilascia video degli attacchi contro presunte postazioni Hezbollah

L’esercito israeliano ha pubblicato un video che, a suo dire, mostra attacchi contro postazioni di Hezbollah nel Libano meridionale. L’immagine è stata diffusa martedì e si riferisce a operazioni militari condotte in quella regione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui bersagli o sui danni causati dagli attacchi. La pubblicazione si inserisce nel quadro delle tensioni tra le due parti nella zona di confine.

Martedì l’esercito israeliano ha diffuso un filmato che, secondo quanto affermato, mostrava attacchi contro postazioni di Hezbollah nel Libano meridionale. I militari di Tel Aviv dicono di aver distrutto decine di strutture legate ai miliziani libanesi, come postazioni anticarro, posti di osservazione e depositi di armi. Nelle scorse ore, Hezbollah ha affermato che non rispetterà alcun accordo che possa scaturire dai colloqui diretti tra Libano e Israele negli Stati Uniti, negoziati ai quali si oppone fermamente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, Israele rilascia video degli attacchi contro presunte postazioni Hezbollah Libano, Israele diffonde video di attacchi contro HezbollahL’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra gli attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah in Libano. Iran, Israele pubblica video degli attacchi mirati contro il LibanoNelle scorse ore l’esercito di Israele ha dichiarato che la sua aviazione “ha completato ulteriori ondate di attacchi in Libano negli ultimi giorni”.