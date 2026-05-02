Lexus 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Lexus, marchio di fascia alta di Toyota, è stato fondato nel 1989 negli Stati Uniti con l’obiettivo di competere con marchi come Mercedes, BMW e Audi sui mercati asiatici e americani. In Italia, il marchio è arrivato nel 1993 e nel 2026 presenterà una gamma di modelli aggiornata. Sono stati annunciati nuovi veicoli e relativi prezzi, offrendo diverse opzioni per i clienti interessati alle vetture di lusso.

Lexus è il marchio premium di Toyota, nato nel 1989 negli Stati Uniti per concorrere a Mercedes, BMW e Audi sui mercati asiatici e americani, e arrivato in Italia nel 1993. Filosofia di marca: full hybrid di derivazione Toyota fatto su misura per l’esperienza luxury, qualità costruttiva da riferimento mondiale, design “L-finesse” tagliente, niente diesel a listino dal 2019. La gamma 2026 in Italia conta nove modelli: dal SUV B compatto LBX da 38.000 € fino alla coupé LC da oltre 140.000 € e la berlina ammiraglia LS da 105.000 €. Vediamo cosa scegliere. Tutti i modelli Lexus 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note LBX SUV B premium full hybrid 38.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Lexus 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere 2026 Lexus UX New Model Is Here - FIRST LOOK! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Milano Design Week 2026, Lexus e la sua idea di rifugio luxury; Space by Lexus; Le auto più affidabili del 2026; Lexus RZ 550e nel traffico: cosa cambia con yoke e steer-by-wire. Lexus sotto i riflettori della Milano Design Week con 5 opere che esplorano nuove definizioni di spazioLexus presenta cinque opere creative alla Milano Design Week 2026, la prima mondiale dell'installazione «SPACE», insieme a quattro contributi originali di «Discover ... motori.ilmessaggero.it Trovata dai Carabinieri a Pioltello la Lexus 350 di proprietà di Lda, Luca d'Alessio, figlio del noto cantautore napoletano Gigi d'Alessio - facebook.com facebook