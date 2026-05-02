L'ex allenatore di Fagioli, Lamberto Zauli, ha commentato la possibilità di un trasferimento di Nicolò Fagioli al Milan, affermando che il giocatore non avrebbe difficoltà a ricoprire un ruolo nel club rossonero. Zauli ha aggiunto che Fagioli potrebbe adattarsi anche a un centrocampo con Modric, senza specificare tempi o dettagli dell’eventuale trattativa. La situazione rimane da definire e non ci sono conferme ufficiali.

Come noto, oltre a Leon Goretzka, il Diavolo è alla ricerca di un altro centrocampista per rifare il look al reparto. Uno dei nomi più chiacchierati in orbita Milan nelle ultime ore è quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina è uno dei migliori giocatori nella stagione deludente dei viola e potrebbe essere un colpo importante per i rossoneri (qui la nostra analisi). Per conoscere meglio il classe 2001, oltre ai semplici dati e numeri, la redazione di 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Lamberto Zauli, ovvero il suo ex allenatore ai tempi della Juventus Under 23. “Nicolò gioca in una squadra importante come la Fiorentina, che ha una grande storia e per giocarci devi avere grande qualità, ma è chiaro che quando ti chiamano quelle tre big puoi avere un cambio professionale molto importante.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’ex allenatore di Fagioli Zauli: “Nicolò non troverebbe problemi di ruolo al Milan, può giocare con Modric”

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