L' evoluzione delle Volkswagen cinesi | la Santana incontra la nuova IDEra 9X

Dopo oltre un decennio di produzione, la Volkswagen Santana ha cessato le sue attività, mentre la produzione della nuova ID.Era 9X è iniziata da poco. In questo arco di tempo, sono trascorsi 13 anni, segnando il passaggio tra i due modelli. La transizione rappresenta un cambiamento nel listino del marchio, con la Santana che ha rappresentato un punto di riferimento e la ID.Era 9X che introduce tecnologie moderne nel segmento delle vetture elettriche.

A prima vista, la Volkswagen Santana e la ID.Era 9X sembrerebbero uscite da due mondi diversi. Eppure queste due vetture sono praticamente "madre e figlia". Entrambe, infatti, nascono dalla joint venture (la prima di quelle intraprese dal marchio tedesco per produrre le proprie vetture nel paese del Dragone) tra la casa di Wolfsburg e il costruttore cinese Saic. Ma a separarle non sono né quarant'anni, né venti: dallo stop alla produzione della Santana all'avvio di quella della ID.Era 9X sono passati 13 anni. Un intervallo di tempo davvero ridotto per il mondo dell'automobile. Normalmente, per realizzare un'auto, si impiegano quattro anni, e il ciclo di vita di alcune vetture supera agilmente i dieci anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'evoluzione delle Volkswagen cinesi: la Santana incontra la nuova ID.Era 9X Notizie correlate Leggi anche: Volkswagen ID. Polo, al debutto la nuova compatta elettrica che cambia passo – FOTO Leggi anche: Volkswagen ID.4 addio, con il restyling diventa ID. Tiguan Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le 10 auto usate preferite dagli italiani a marzo; Musica nuova in Germania con la Neue Klasse della Bmw; Volkswagen ID. Polo: la Polo diventa elettrica e nel 2027 arriva la GTI; Volkswagen ID. Polo, prezzo e allestimenti ufficiale: la data di uscita. Volkswagen ID. Polo: debuttano le batterie che aumentano l'autonomiaLa Volkswagen ID. Polo fa esordire la piattaforma MEB+, più convenzionale ma efficiente e con batterie di tipo 'cell-to-pack' che aumentano l'autonomia ... insideevs.it ID.7 GTX, ulteriore evoluzione delle elettriche VolkswagenVolkswagen ha scelto la Svezia per la presentazione dinamica delle nuove ID.7 GTX e ID.7 GTX Tourer, due modelli che rappresentano l'ultima evoluzione all'interno della gamma elettrica della Casa di ... ansa.it Volkswagen type 1 1979 . - facebook.com facebook