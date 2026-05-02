' L' Europa vista dai territori' a Borello arriva l' europarlamentare dem Stefano Bonaccini

Appuntamento politico domenica 3 maggio a Borello dove è in programma un interessante dibattito. Alle ore 11 nei giardini pubblici di piazza San Pietro in Solfrino arriva il presidente del Pd ed europarlamentare Stefano Bonaccini. Il titolo dell'incontro è 'L'Europa vista dai territori' e sarà.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Cultura come pilastro della coesione sociale, i dem senigalliesi: "Ripartiamo dai territori"SENIGALLIA - “Lanciamo un segnale di controtendenza, riaffermando il valore della cultura come pilastro della coesione sociale”.

Voices from Migrations a Soriano Calabro: l’Europa dell’inclusione parte dai territoriSi è svolto presso il Parco Archeologico Architettonico di San Domenico di Soriano Calabro l’evento di disseminazione del progetto europeo “VOICES...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Bilancio pluriennale, l'Aula conferma l'aumento da 200 miliardi; Bonaccini a Torino: riscatto riformista e spinta a Lo Russo, tema chiave la sicurezza.

Bonaccini al fianco di Reggio Children per l’alleanza europea sull’infanzia. VIDEOREGGIO EMILIA – Grazie all’Europa, ci sono molti asili nido gratuiti in Emilia-Romagna. Lo ha sottolineato Stefano Bonaccini a Bruxelles nel presentare il progetto dell’alleanza europea sulle politi ... reggionline.com

Bonaccini (Pd) attacca l'Ue: Inaccettabili tagli a Pac e coesioneDi fronte a una proposta di bilancio della Commissione europea che riduce investimenti e risposta alle crisi, rinazionalizza le politiche europee, limita il sostegno a cittadini, territori e impres ... ansa.it

Stefano Bonaccini - facebook.com facebook