Voices from Migrations a Soriano Calabro | l’Europa dell’inclusione parte dai territori

A Soriano Calabro si è tenuto un evento presso il Parco Archeologico Architettonico di San Domenico. La manifestazione si è concentrata sui temi dell’inclusione e delle migrazioni, coinvolgendo diversi partecipanti e organizzazioni. Durante l’incontro sono stati presentati interventi e testimonianze legate alle esperienze migratorie e alle iniziative locali per favorire l’accoglienza. L’evento rappresenta un momento di confronto sui percorsi di integrazione nel territorio.

Si è svolto presso il Parco Archeologico Architettonico di San Domenico di Soriano Calabro l’evento di disseminazione del progetto europeo “VOICES from Migrations”, finanziato dalla Commissione Europea, che ha riunito istituzioni, scuola, studenti e comunità locali in un confronto sui temi dell’inclusione, della coesione sociale e del contrasto alle discriminazioni. Un appuntamento che ha messo al centro il ruolo dei territori nella costruzione delle politiche europee, trasformando il dibattito in un momento di sintesi tra esperienze locali e visione comunitaria. A moderare l’incontro è stata Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, che ha sottolineato il valore del percorso intrapreso.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Voices from Migrations a Soriano Calabro: l’Europa dell’inclusione parte dai territori Notizie correlate Accoltellamento a Soriano Calabro, fermato un ventiduenne per tentato omicidioAlle 22 circa di ieri, a Soriano Calabro , i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un... La competitività europea parte dai territoriNel pieno del dibattito politico tra i 27 leader dell'Ue e del lavoro legislativo della Commissione per spingere la competitività economica e...