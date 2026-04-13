Cultura come pilastro della coesione sociale i dem senigalliesi | Ripartiamo dai territori
I membri di un partito locale hanno dichiarato che intendono puntare sulla cultura come elemento fondamentale per rafforzare la comunità. Hanno sottolineato l’importanza di tornare a valorizzare i territori come base per iniziative culturali e sociali. La loro posizione si inserisce in un contesto di ripresa e di attenzione alle realtà locali, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i cittadini attraverso programmi dedicati alla cultura.
SENIGALLIA - “Lanciamo un segnale di controtendenza, riaffermando il valore della cultura come pilastro della coesione sociale”. È il tema affrontato sabato 11 aprile, presso l'Auditorium San Rocco, nell'incontro dal titolo "Cultura, bene (in) comune: politiche, risorse, territori", un momento di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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