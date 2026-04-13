Cultura come pilastro della coesione sociale i dem senigalliesi | Ripartiamo dai territori

I membri di un partito locale hanno dichiarato che intendono puntare sulla cultura come elemento fondamentale per rafforzare la comunità. Hanno sottolineato l’importanza di tornare a valorizzare i territori come base per iniziative culturali e sociali. La loro posizione si inserisce in un contesto di ripresa e di attenzione alle realtà locali, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i cittadini attraverso programmi dedicati alla cultura.