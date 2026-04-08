I commenti alla missione Artemis 2 sono diventati un po' strani | Tutto è girato con il green screen

Da quando è iniziata la missione Artemis 2, i commenti sui social sono stati occupati da utenti che sostengono che tutto sarebbe stato realizzato con l'uso del green screen. Alcuni commentatori hanno espresso dubbi sulla veridicità delle immagini e delle riprese ufficiali, alimentando teorie di complotto tra gli utenti online. La discussione si è concentrata principalmente sulla percezione di mancanza di autenticità nelle rappresentazioni visive della missione.

Da quando è partita la missione Artemis 2 i commenti sotto i post pubblicati sui social si sono ingolfati di persone che urlano al complotto. Secondo questi utenti la missione Artemis 2 non sarebbe mai partita, gli astronauti sarebbero scesi prima della partenza e tutte le scene all'interno della navicella sarebbero state girate con un green screen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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