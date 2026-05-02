Legros trionfa al Miglianico Alps Open grande prova di Nodari secondo al Cerreto

Al Golf Il Cerreto di Miglianico si è svolta una competizione di golf dell’Alps Tour, inserita nel calendario dell’Italian Pro Tour presentato da Buccellati. Il francese Maxime Legros ha vinto il torneo, mentre al secondo posto si è classificato un giocatore italiano. La gara ha visto la partecipazione di diversi professionisti provenienti da vari paesi, offrendo uno spettacolo di ottimo livello tecnico.