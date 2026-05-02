Legros trionfa al Miglianico Alps Open grande prova di Nodari secondo al Cerreto
Al Golf Il Cerreto di Miglianico si è svolta una competizione di golf dell’Alps Tour, inserita nel calendario dell’Italian Pro Tour presentato da Buccellati. Il francese Maxime Legros ha vinto il torneo, mentre al secondo posto si è classificato un giocatore italiano. La gara ha visto la partecipazione di diversi professionisti provenienti da vari paesi, offrendo uno spettacolo di ottimo livello tecnico.
Spettacolo e grande golf al Golf Il Cerreto di Miglianico, dove il francese Maxime Legros ha conquistato il Miglianico Alps Open, torneo dell’Alps Tour inserito nel calendario dell’Italian Pro Tour presented by Buccellati.Il 24enne transalpino si è imposto con 199 colpi complessivi, chiudendo a.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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