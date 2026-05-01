Miglianico Alps Open Bleier vola in vetta | Nodari terzo con una hole in one

Il torneo Miglianico Alps Open, che si sta disputando al Golf Il Cerreto di Miglianico, ha preso il via con grandi emozioni. Il giocatore Bleier si è portato in testa alla classifica, mentre Nodari ha concluso la giornata al terzo posto grazie a un hole in one. La competizione ha attirato molti appassionati e si preannunciano giornate intense di gioco.

Parte con spettacolo il Miglianico Alps Open, torneo dell’Alps Tour in corso al Golf Il Cerreto di Miglianico. Dopo il primo round al comando c’è l’austriaco Christoph Bleier con 64 colpi (-6), davanti al francese Ewan Le Tennier, secondo con 65 (-5).In terza posizione, a due colpi dalla vetta.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Golf: il Miglianico Alps Open torna con 48.000€ in palioIl Golf Club Il Cerreto di Miglianico si appresta a tornare sotto i riflettori del golfistico internazionale accogliendo, dal 30 aprile al 2 maggio... Il grande golf torna in Abruzzo: dal 30 aprile al 2 maggio il Miglianico Alps OpenIl grande golf internazionale torna in Abruzzo con il Miglianico Alps Open, secondo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour presented by... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Golf, Miglianico Alps Open: Bleier in vetta. Nodari 3°; Miglianico Alps Open 2026: 144 giocatori in gara dal 30 aprile al 2 maggio; GOLF – Miglianico Alps Open: l’Italian Pro Tour presented by Buccellati riparte dall’Abruzzo; Golf: Miglianico Alps Open, la Pro-Am al team di Galiano Aguilar. Golf, Miglianico Alps Open: Bleier in vetta. Nodari 3°Roma, 30 apr. (askanews) – L’austriaco Cristoph Bleier è in vetta, con 64 (-6) colpi dopo il primo round del Miglianico Alps Open, torneo dell’Alps Tour in svolgimento sul percorso (par 70) del Golf I ... askanews.it Miglianico Alps Open 2026: 144 giocatori in gara dal 30 aprile al 2 maggioDal 30 aprile al 2 maggio torna il Miglianico Alps Open: 144 giocatori, 77 italiani e i big dell’Alps Tour sul percorso del Golf Il Cerreto ... abruzzonews.eu Miglianico Alps Open 2026 - Report 1° Giro Vento teso e condizioni variabili hanno reso impegnativa la prima giornata. Miglianico premia precisione e gestione intelligente del gioco. Comanda l’austriaco Christoph Beier con -7. Tra gli azzurri brillano Giovanni x.com Rivivi le emozioni del Round 1 del Miglianico Alps Open, scorri la foto gallery Foto Raffaele Canepa - 3MIND / Federazione Italiana Golf Alpstourgolf SportGoverno Buccellati Unipol Corporate Infront Italy La Gazzetta dello Sport GTZ Teamwear Il Cerreto di facebook