Legionella all'ospedale militare USA di Napoli | batterio rilevato nel sistema idrico

È stato riscontrato il batterio della legionella nel sistema idrico dell’ospedale militare statunitense di Napoli. Al momento, non sono stati segnalati casi di infezione tra i pazienti o il personale. L’ospedale sta effettuando interventi di bonifica per eliminare la presenza del batterio e garantire la sicurezza dell’acqua potabile. La situazione è sotto controllo e le attività di controllo continuano regolarmente.