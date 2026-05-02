Legionella all'ospedale militare USA di Napoli | batterio rilevato nel sistema idrico
È stato riscontrato il batterio della legionella nel sistema idrico dell’ospedale militare statunitense di Napoli. Al momento, non sono stati segnalati casi di infezione tra i pazienti o il personale. L’ospedale sta effettuando interventi di bonifica per eliminare la presenza del batterio e garantire la sicurezza dell’acqua potabile. La situazione è sotto controllo e le attività di controllo continuano regolarmente.
Legionella rilevata nel sistema idrico dell’ospedale militare Usa di Napoli: nessun caso segnalato. Acqua potabile sicura, in corso interventi di bonifica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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