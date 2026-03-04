Suona la sirena alla base militare Usa di Napoli ma è un test | viaggiatori sorpresi all'aeroporto di Capodichino

Una sirena di allarme è suonata alla base militare statunitense di Napoli, situata nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, ma si tratta di un test programmatico. Nel frattempo, all’aeroporto, alcuni viaggiatori sono stati sorpresi dall’evento e hanno notato il suono improvviso, senza che ci siano state altre comunicazioni ufficiali o situazioni di emergenza.

Suona la sirena di allarme alla base Nsa di Napoli, vicino all'Aeroporto di Capodichino. Viaggiatori sorpresi. Si tratta di un comune test.