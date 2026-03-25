Cos'è il virus dell'aviaria di sottotipo H9N2 rilevato in Lombardia | è la prima persona in Europa

Un caso di infezione da virus dell'influenza aviaria di sottotipo H9N2 è stato registrato in Lombardia. La persona, rientrata da un viaggio fuori dall'Europa, è il primo caso di questo virus segnalato in un individuo nel continente europeo. Il virus H9N2 appartiene alla famiglia dell'influenza aviaria A, e l'infezione è stata individuata durante un controllo sanitario.

Il virus H9N2 rilevato in una persona in Lombardia di ritorno da un viaggio fuori Europea è uno dei virus dell'influenza aviaria A. Sebbene rientri nella categoria dei virus a bassa patogenicità, negli ultimi anni è stato responsabile anche di alcuni casi di infezione nell'uomo, in cui causa per lo più sindromi simil-influenzali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Influenza aviaria H9N2 in Lombardia, identificato un caso: è il primo in Europa, quali sono i sintomi

Aviaria, uomo contagiato in Lombardia: è il primo caso rilevato in EuropaMonza, 25 marzo 2026 – La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale, noto meglio come...

Aggiornamenti e notizie su Cos 8217 è il virus dell 8217 aviaria...

Temi più discussi: Virus respiratorio sinciziale: vaccino per neonati e anziani approvato da UE; Epatite A, cos'è e come si contrae; Epatite A: cos'è, come si cura e cosa si rischia; Allarme epatite A in Campania, i casi sono 133. Quali sono i sintomi e come si trasmette.

Aviaria, cos'è il virus H9N2: come si trasmette e i rischi per l'uomo(Adnkronos) – Individuato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 d’Europa. Ma quali sono i rischi reali per la popolazione? A fare il punto è l’Istituto superiore di sanità (Iss) i ... notizie.it

Cos'è l'influenza aviaria e quali sono i pericoli per l'uomo?Identificato in Lombardia il virus H9N2: allarme contenuto, ma cresce l’attenzione su mutazioni e possibili contagi ... giornalelavoce.it

Cos'è successo https://mdst.it/4rXLVDk #SportMediaset - facebook.com facebook

Influenza aviaria, primo caso umano dell'infezione da virus H9 in Lombardia: cos'è, come si trasmette, chi è a rischio x.com