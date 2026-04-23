Il fallimento italiano sull’energia | Puntare sulle rinnovabili contro la crisi

Da lanotiziagiornale.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si rivolge all’Unione Europea per trovare soluzioni alla crisi energetica, ma i risultati finora sono stati insoddisfacenti. Nonostante gli sforzi, le politiche nazionali si sono dimostrate insufficienti per affrontare le sfide del settore. La strategia del governo si concentra sull’incremento delle fonti rinnovabili, ma i tempi e le modalità di implementazione sono al centro di discussioni e critiche.

L’Italia continua a chiedere aiuto all’Ue, ma la verità è che per affrontare la crisi energetica è la ricetta del nostro Paese che è sbagliata. Una ricetta che il governo Meloni continua a incentivare, puntando molto più sul fossile – basti pensare al piano d’emergenza con la riapertura delle centrali a carbone – che sulle fonti rinnovabili. A ribadire che il problema è politico è stato ieri il capo economista dell’ Ocse, Stefano Scarpetta: “I combustibili fossili continuano a dominare il mix energetico”, avverte Scarpetta spiegando che questa dipendenza “ha un impatto sulla competitività e il conseguimento della sicurezza energetica e degli obiettivi climatici”, oltre che sulla competitività delle imprese.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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