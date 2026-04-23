Il fallimento italiano sull’energia | Puntare sulle rinnovabili contro la crisi

L’Italia si rivolge all’Unione Europea per trovare soluzioni alla crisi energetica, ma i risultati finora sono stati insoddisfacenti. Nonostante gli sforzi, le politiche nazionali si sono dimostrate insufficienti per affrontare le sfide del settore. La strategia del governo si concentra sull’incremento delle fonti rinnovabili, ma i tempi e le modalità di implementazione sono al centro di discussioni e critiche.

L’Italia continua a chiedere aiuto all’Ue, ma la verità è che per affrontare la crisi energetica è la ricetta del nostro Paese che è sbagliata. Una ricetta che il governo Meloni continua a incentivare, puntando molto più sul fossile – basti pensare al piano d’emergenza con la riapertura delle centrali a carbone – che sulle fonti rinnovabili. A ribadire che il problema è politico è stato ieri il capo economista dell’ Ocse, Stefano Scarpetta: “I combustibili fossili continuano a dominare il mix energetico”, avverte Scarpetta spiegando che questa dipendenza “ha un impatto sulla competitività e il conseguimento della sicurezza energetica e degli obiettivi climatici”, oltre che sulla competitività delle imprese.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il fallimento italiano sull’energia: “Puntare sulle rinnovabili contro la crisi” Notizie correlate Leggi anche: Crisi in Iran e caro-energia, Legacoop Romagna accelera: "Rinnovabili unica via per l'autonomia" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il fallimento italiano sull’energia: Puntare sulle rinnovabili contro la crisi; Ct dell'Italia, la proposta di Bonucci: ecco su chi suggerisce di puntare; Bonucci punta su Guardiola: Sceglierei lui per rifondare la Nazionale. Ma serve anche...; Il teatro secondo Maccio Capatonda arriva a Torino. Il fallimento italiano sull’energia: Puntare sulle rinnovabili contro la crisiL'Ocse bacchetta il governo italiano per il suo mix energetico e suggerisce al governo di puntare sulle rinnovabili per affrontare la crisi. lanotiziagiornale.it Chi vuole amministrare l’esistente si limita a puntare il dito contro Meloni per non aver raggiunto l’obiettivo del deficit sotto il 3% del PIL. Chi invece l’esistente lo vuole trasformare non si propone come miglior giardiano della austerità, ma dice che la regola del - facebook.com facebook Puntare sull’energia rinnovabile: un processo irreversibile e urgente Intervista a Mauro spagnolo, direttore di Rinnovabili Tiziana Tuccillo, , L’Osservatore Romano x.com