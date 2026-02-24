Legge elettorale il governo pensa a un maxi premio di maggioranza | 70 seggi con lo 0,1% in più di voti

Il governo ha proposto una nuova legge elettorale che assegna un maxi premio di maggioranza, attribuendo 70 seggi in più con solo lo 0,1% di voti in più rispetto agli avversari. Questa proposta potrebbe favorire le coalizioni più grandi e cambiare gli equilibri nel Parlamento. La misura mira a garantire stabilità, ma genera già discussioni tra gli altri schieramenti. La proposta è ora al centro del dibattito politico e attende la sua approvazione definitiva.

Con la nuova legge elettorale a cui sta pensando il governo Meloni, basterà lo 0,1% in più degli avversari per assicurarsi un distacco abissale, in termini di seggi, tra le due coalizione. Lo scrive Repubblica, che anticipa i piani della destra in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Il nuovo impianto elettorale a cui punta la maggioranza introduce un premio fisso di 70 parlamentari alla coalizione vincente. Secondo le simulazioni anticipate da Repubblica, anche uno scarto minimo tra due poli può tradursi in un divario ampio a Montecitorio, sia in percentuale sia in numeri assoluti.