Legend Cars | Christian Betti tra guasti tecnici e penalità a Vallelunga

Durante una gara a Vallelunga, Christian Betti ha dovuto affrontare problemi tecnici al motore che hanno causato un guasto durante la corsa. La squadra ha dovuto sostenere costi imprevisti per le riparazioni, influendo sul budget complessivo. A causa di una penalità, Betti è passato dalla quinta alla ventiquattresima posizione in classifica, compromettendo la sua posizione finale. La gara si è conclusa con questi risultati, segnando un risultato difficile per il pilota.

?? Cosa scoprirai Come ha influito il guasto al motore sul budget del team? Perché la penalità ha fatto precipitare Betti dalla quinta alla ventiquattresima posizione? Quali problemi tecnici hanno reso pericolosa la guida durante la terza manche? Come potrà il pilota recuperare i punti persi nelle prossime tappe??? In Breve Sostituzione motore post-test ha assorbito il 15% del budget totale stanziato. Prima gara a Vallelunga finisce sesta per calo di potenza motoristica. Penalità nella seconda ma .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legend Cars: Christian Betti tra guasti tecnici e penalità a Vallelunga Notizie correlate Artemis II: tra guasti tecnici e sfide nello spazio, il rientroDopo dieci giorni trascorsi oltre i confini dell’orbita terrestre, l’equipaggio della missione Artemis II è rientrato sulla Terra con un ammaraggio... Parma, incidente elicottero: perizia accusa errore umano e condizioni meteo proibitive. Esclusi guasti tecnici.Un anno dopo la tragedia che ha sconvolto la provincia di Parma, la perizia tecnica sull'incidente dell'elicottero precipitato a Castelguelfo ha...