Artemis II | tra guasti tecnici e sfide nello spazio il rientro

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dieci giorni passati oltre l’orbita terrestre, l’equipaggio della missione Artemis II è tornato sulla Terra con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico. La missione ha affrontato vari problemi tecnici e sfide durante il viaggio, che hanno richiesto interventi di emergenza e aggiustamenti. Sono stati eseguiti numerosi test di navigazione spaziale, alcuni dei quali mai realizzati prima in questa fase di esplorazione spaziale profonda.

Dopo dieci giorni trascorsi oltre i confini dell’orbita terrestre, l’equipaggio della missione Artemis II è rientrato sulla Terra con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico, completando una serie di test senza precedenti per la navigazione spaziale profonda. I quattro astronauti coinvolti nella spedizione — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — hanno condotto la navicella Orion in un viaggio che ha permesso di testare le tecnologie necessarie per la futura presenza umana sul satellite lunare. Sfide tecniche e imprevisti logistici nel modulo Orion. Il successo operativo descritto da Jared Isaacman, che ha definito l’impresa come un compito svolto con eccellenza, non è stato privo di ostacoli meccanici e informatici che richiederanno interventi correttivi prima del lancio di Artemis III.🔗 Leggi su Ameve.eu

artemis ii tra guasti tecnici e sfide nello spazio il rientro
© Ameve.eu - Artemis II: tra guasti tecnici e sfide nello spazio, il rientro

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