Artemis II | tra guasti tecnici e sfide nello spazio il rientro

Dopo dieci giorni passati oltre l’orbita terrestre, l’equipaggio della missione Artemis II è tornato sulla Terra con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico. La missione ha affrontato vari problemi tecnici e sfide durante il viaggio, che hanno richiesto interventi di emergenza e aggiustamenti. Sono stati eseguiti numerosi test di navigazione spaziale, alcuni dei quali mai realizzati prima in questa fase di esplorazione spaziale profonda.

Dopo dieci giorni trascorsi oltre i confini dell’orbita terrestre, l’equipaggio della missione Artemis II è rientrato sulla Terra con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico, completando una serie di test senza precedenti per la navigazione spaziale profonda. I quattro astronauti coinvolti nella spedizione — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — hanno condotto la navicella Orion in un viaggio che ha permesso di testare le tecnologie necessarie per la futura presenza umana sul satellite lunare. Sfide tecniche e imprevisti logistici nel modulo Orion. Il successo operativo descritto da Jared Isaacman, che ha definito l’impresa come un compito svolto con eccellenza, non è stato privo di ostacoli meccanici e informatici che richiederanno interventi correttivi prima del lancio di Artemis III.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artemis II: tra guasti tecnici e sfide nello spazio, il rientro Leggi anche: Artemis II, nella notte il rientro sulla Terra: Orion sfida 2.800 gradi e il blackout nello spazio Artemis II e il ritorno dell’uomo nello spazio profondoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Artemis II Launches Astronauts to the Moon (Official NASA Recap) Jeremy Hansen, astronauta canadese straordinario della missione Artemis II, ha condiviso una foto di se nel viaggio intorno alla Luna, con la sua fede, raccontando che è felice di essere partito il 1 aprile perché così è arrivato giusto in tempo sulla Terra per ce - facebook.com facebook A #PingPong @amedeo_balbi “La distanza di Artemis II dalla Terra è molto grande in termini umani, enorme rispetto alle distanze alle quali sono abituati gli astronauti normalmente. Allontanarsi ulteriormente fino a Marte sarebbe ancora più complicato”. Su @ x.com