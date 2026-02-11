Parma incidente elicottero | perizia accusa errore umano e condizioni meteo proibitive Esclusi guasti tecnici

Un anno dopo la tragedia di Castelguelfo, la perizia ha confermato che l’incidente dell’elicottero è stato causato da errore umano. Le condizioni meteo proibitive e nessun guasto tecnico sono stati trovati come cause. La procura ora può procedere con eventuali azioni legali o accertamenti più approfonditi. La famiglia delle vittime si aspetta risposte chiare dopo questa conclusione.

Un anno dopo la tragedia che ha sconvolto la provincia di Parma, la perizia tecnica sull’incidente dell’elicottero precipitato a Castelguelfo ha ufficialmente attribuito la causa dell’evento a un errore umano. Nell’incidente, avvenuto nel febbraio dello scorso anno, hanno perso la vita l’imprenditore Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato di un importante gruppo di salumi, e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani. La perizia, firmata dal consulente della Procura Stefano Benassi, conferma le prime ipotesi investigative: l’elicottero non avrebbe dovuto decollare a causa delle condizioni meteorologiche avverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

