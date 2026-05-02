Legalità e sicurezza tra i banchi | i carabinieri incontrano gli studenti

Nell’ambito delle attività previste dal protocollo ‘Cultura della legalità’, i carabinieri hanno incontrato gli studenti delle scuole locali. L’iniziativa è stata promossa dall’Arma dei carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi relativi alla legalità e alla sicurezza, con la partecipazione del comandante della compagnia di Copparo e di altri ufficiali dell’Arma.

Nell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa denominato ‘Cultura della legalità’, siglato tra l’Arma dei carabinieri e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il comandante della Compagnia carabinieri di Copparo, maggiore Alessandro Volpini, unitamente al comandante della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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