Bullismo dipendenze legalità | i carabinieri incontrano gli studenti

I carabinieri della Compagnia di Sacile sono arrivati a Pasiano di Pordenone per parlare con gli studenti dell’Istituto “Celso Costantini”. Hanno affrontato temi come il bullismo, il cyberbullismo e l’importanza del rispetto. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi e sensibilizzarli su questi problemi che colpiscono spesso i più giovani. L’incontro si inserisce nel progetto “Cultura della legalità”, che mira a rafforzare i valori di correttezza e rispetto tra i ragazzi.

Durante la mattinata, gli studenti hanno posto numerose domande, soprattutto sui comportamenti corretti da adottare sui social network e sulle conseguenze legali della condivisione di contenuti impropri. Il Capitano Bernacchini ha invitato i ragazzi a non rimanere in silenzio davanti a episodi di sopruso, incoraggiandoli a chiedere aiuto a genitori, insegnanti o alle stesse forze dell'ordine, ricordando che è sempre possibile contattare il numero di emergenza 112 in qualsiasi momento. Oltre ai temi legati al bullismo, l'incontro ha dedicato ampio spazio anche alle problematiche connesse al consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

