L’ottimo feeling riscontrato nelle prove libere del mattino a Miami e il buon inizio nelle qualifiche sprint del pomeriggio sembravano indirizzare la Ferrari di Charles Leclerc verso il sogno di una pole position o, almeno, una prima fila in vista della gara breve del sabato. Ma il monegasco della rossa, nonostante i grandi aggiornamenti portati dalla squadra sulla SF-26 nel weekend americano, si è dovuto accontentare di una quarta posizione alle spalle di Lando Norris, Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Il risultato discreto, che gli permetterà di scattare in seconda fila, non è bastato per contenere la rabbia del pilota della Ferrari, infuriato al termine dell’ultimo giro lanciato e frustrato dal risultato finale che lo stesso Leclerc ha definito “orrendo” parlando con via radio il proprio ingegnere Bryan Bozzi al termine della qualifica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc, lo sfogo corre via radio: "Orrendo". Poi si ricarica: "Ferrari forte sul passo gara"

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"Perdo tutto in rettilineo, è una barzelletta!": lo sfogo di Leclerc preoccupa la FerrariIl segnale, Charles, lo aveva mandato già giovedì: “Con queste macchine succedono cose davvero strane… è frustrante”.