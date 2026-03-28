Durante un'ultima sessione di prove, il pilota ha lamentato di perdere tutto in rettilineo, definendo la situazione come una

Il segnale, Charles, lo aveva mandato già giovedì: “Con queste macchine succedono cose davvero strane. è frustrante”. Ed è bastato poco per avere conferme: Leclerc in Giappone ha chiuso in quarta posizione una qualifica complicata, dove, nonostante un primo settore record a ripetizione, si ritrova a oltre sei decimi dal tempo pole di Antonelli. Un duro colpo per un fenomeno della qualifica come il monegasco, che fatica a spiegarsi il distacco dalla testa della classifica: “Ci sono cose che non capisco, faccio tutto come prima ma niente funziona”. Che il ferrarista abbia perso il suo tocco magico in Q3? Ovviamente no. Sono le macchine ad essere cambiate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Perdo tutto in rettilineo, è una barzelletta!": lo sfogo di Leclerc preoccupa la Ferrari

Articoli correlati

Leclerc: -0,4s in rettilineo, la sfida contro la MercedesCharles Leclerc si prepara a prendere il via in sesta posizione durante la gara sprint che si terrà oggi, venerdì 13 marzo 2026, nel circuito cinese.

Leggi anche: Ferrari 2026, che attesa! Tutto sulla presentazione della SF-26. E Leclerc-Hamilton sono...

Charles Leclerc marnuje si w Ferrari

Contenuti utili per approfondire Perdo tutto

Discussioni sull' argomento Antonelli: Sono grato a Sinner: a Suzuka spero di ripetermi. Il prossimo obiettivo è vincere il campionato; La Ferrari soffre la potenza Mercedes, ma è agile e bilanciata. E a Suzuka…; FP2: Piastri precede Antonelli e Russell, Ferrari 5ª e 6ª con Leclerc e Hamilton; Verstappen nervoso in sala stampa: Esci subito, altrimenti non parlo.

Perdo tempo in rettilineo: l'allarme di Leclerc nelle qualifiche a Suzuka. È una trappola tecnologica?Charles Leclerc svela il compromesso frustrante della Ferrari a Suzuka: perché il nuovo regolamento sta penalizzando il monegasco più dei rivali Mercedes? msn.com

"Onestamente, non sopporto queste qualifiche. Sono una vera farsa. Sono più veloce in curva, accelero prima e perdo tutto sui rettilinei”. Questo lo sfogo via radio di Charles Leclerc nel dialogo con Bryan Bozzi #MemasGP #CharlesLeclerc #Ferrari #Scuderia - facebook.com facebook

Cordoglio da tutto il mondo istituzionale e politico: "Umberto Bossi è stato un gigante", le parole del presidente Senato #LaRussa. "Perdo un amico", afferma il presidente Camera #Fontana. La premier #Meloni: "Fondamentale apporto che Bossi ha dato al pri x.com