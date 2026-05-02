Leclerc | Kimi pessimo nel ruota a ruota Poi si scusa | Proprio con un italiano

Durante un’intervista a Sky Sport, il pilota ha commentato la prestazione del compagno di squadra, affermando che era molto scarso nei duelli ruota a ruota. Poco dopo, si è scusato pubblicamente, spiegando che le sue parole erano rivolte a un italiano. Leclerc aveva pronunciato queste affermazioni nel corso di un team radio durante la Sprint, suscitando reazioni e commenti nel mondo della Formula 1.

Prima di rispondere alle domande dell'intervista a Sky Sport, Charles Leclerc si è voluto scusare per le parole indirizzate ad Antonelli nel team radio della Sprint: "Kimi è davvero pessimo nei duelli ruota a ruota. Si continua a spostare in frenata. finiremo per scontrarci”, aveva detto. Il ferrarista ha spiegato: "Non penso necessariamente quello che ho detto, se c'è un pilota con cui non voglio avere problemi è proprio l'unico italiano in griglia":.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc: "Kimi pessimo nel ruota a ruota". Poi si scusa: "Proprio con un italiano..." Notizie correlate Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Ho sbagliato”La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 7 aprile si è aperta in una maniera inusuale per un game show del preserale. Leggi anche: Rabbia Leclerc con Antonelli: "Pessimo nei duelli!". Poi le scuse: "Ho esagerato" Contenuti e approfondimenti Si parla di: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli all’attacco della McLaren, Ferrari dovrà rimontare nella Sprint. Leclerc-Antonelli, che scintille: Kimi pessimo, si muove in frenata. Ci schianteremoIl moengasco della Ferrari non ha per nulla gradito le manovre di attacco del leader del campionato durante la battaglia di inizio Sprint ... formulapassion.it Leclerc: Mi scuso per i commenti su Kimi, non penso quello che ho detto. VIDEOCharles Leclerc chiude la Sprint di Miami al terzo posto. Un podio ottenuto al via, approfittando della partenza lenta di Kimi Antonelli per sorpassarlo e poi difendersi da lui. Una battaglia che ha r ... sport.sky.it