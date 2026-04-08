Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna | Ho sbagliato

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 7 aprile si è aperta in una maniera inusuale per un game show del preserale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Non intendevo mancare di rispetto”Una battuta pronunciata da Gerry Scotti durante una puntata de La Ruota della Fortuna ha riacceso il dibattito sul riconoscimento degli insegnanti di...

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede scusa: “Si può sbagliare”. Samira sorpresaLa puntata del 7 aprile de La Ruota della Fortuna si apre con le parole di un Gerry Scotti provato che chiede scusa per una frase pronunciata qualche...

Temi più discussi: Gerry Scotti chiede scusa dopo la bufera sulle sue parole sui docenti di sostegno: Non volevo mancare di rispetto; Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: Non intendevo mancare di rispetto; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede scusa: Si può sbagliare. Samira sorpresa; La Ruota della fortuna, Gerry Scotti fa mea culpa dopo lo scivolone: Non volevo, la polemica sugli insegnanti di sostegno.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede scusa: Si può sbagliare. Samira sorpresaLa puntata del 7 aprile de La Ruota della Fortuna si apre con le parole di un Gerry Scotti provato che chiede scusa per una frase pronunciata qualche giorno fa in una puntata dello show. Delle ... dilei.it

Gerry Scotti chiede scusa agli insegnanti di sostegno e alle famiglie: Ho sbagliatoLe parole di Gerry Scotti verso tutti i docenti di sostegno e le famiglie degli studenti:Alcuni giorni fa ho maldestramente utilizzato male una parola, ho sbagliato, parlando degli insegnanti di sost ... tecnicadellascuola.it

Ripercorriamo 40 anni di auto messe in palio presso La Ruota della Fortuna, gioco cult di Canale 5: dalla Fiat Croma alla 500 elettrica. https://auto.everyeye.it/notizie/mike-bongiorno-gerry-scotti-auto-leggendarie-vinte-ruota-fortuna-868948.htmlutm_mediu - facebook.com facebook

Le donne della Bibbia dominano la serata di Pasqua. De Martino meglio di Gerry Scotti x.com