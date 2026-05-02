A Lecce, un uomo ha ucciso il fratello con diverse coltellate e ha condiviso un video con i familiari in Bangladesh poco dopo aver commesso il gesto. Nella registrazione si vede il corpo senza vita del fratello e l’uomo ancora in possesso dell’arma bianca. La scena è stata mostrata tramite una videochiamata, subito dopo il delitto, ai parenti all’estero. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una videochiamata subito dopo il delitto, con il coltello ancora in mano e il corpo del fratello senza vita inquadrato sullo schermo. È uno dei momenti più inquietanti dell’omicidio avvenuto ieri in un appartamento di via Luigi Cadorna, a Tricase in provincia di Lecce, dove un uomo di 33 anni, Sheikh Md Humayun, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il fratello minore, Shek Md Noyan, 28 anni. Il delitto in diretta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo, subito dopo l’aggressione il 33enne avrebbe contattato i familiari in Bangladesh, mostrando in diretta l’arma del delitto — un coltello da cucina con lama di 23 centimetri — e il cadavere del fratello.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lecce, uccide il fratello a coltellate e mostra il corpo in videochiamata ai familiari in Bangladesh

Lecce, bimbo ucciso in casa. Il corpo della madre recuperato in mare - 1mattina News 19/11/2025

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