Omicidio a Lecce uccide il fratello a coltellate e in videochiamata mostra il corpo ai familiari

Un episodio di violenza si è verificato a Lecce, dove un uomo ha accoltellato il fratello minore durante una lite. Dopo l’aggressione, l’uomo ha mostrato il corpo in una videochiamata ai familiari, suscitando sconcerto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni sono gravi.

(Adnkronos) – Dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate, durante una lite avvenuta ieri pomeriggio in una abitazione di Tricase, in provincia di Lecce, ha fatto una videochiamata alla madre, che vive nel Bangladesh, confessando l'omicidio e mostrando il corpo per terra e l'arma utilizzata per colpire. A dare l'allarme un connazionale che avrebbe assistito alla tragedia. Subito dopo il delitto i carabinieri della Compagnia di Tricase hanno arrestato un bengalese di 33 anni per omicidio volontario aggravato. La vittima, invece, aveva 29 anni. Entrambi lavoravano come banconisti in un bar di Tricase-Porto. Non avevano mai creato problemi nella cittadina, secondo le prime informazioni.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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