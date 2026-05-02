Nella giornata di oggi si sono svolte le partite che hanno sancito il risultato finale del campionato di Serie B e la retrocessione dell’Hellas Verona. Il Lecce ha ottenuto una vittoria contro il Pisa, consolidando la propria posizione in classifica. Nel frattempo, il Verona ha subito una sconfitta che ha reso definitiva la sua retrocessione, evidenziando alcune problematiche tecniche che hanno contribuito al suo fallimento sportivo.

? Cosa scoprirai Perché il distacco tra Lecce e Verona è diventato incolmabile?. Quali errori tecnici hanno causato il fallimento sportivo dei veronesi?. Come ha influito l'esonero di Zanetti sul destino della squadra?. Cosa dovrà fare il club per ricostruire la base tecnica?.? In Breve Lecce raggiunge 32 punti mentre l'Hellas Verona si ferma a 19 punti.. Esonero di Paolo Zanetti avvenuto nel mese di febbraio per carenze tecniche.. Paolo Sammarco subentra alla guida tecnica dopo la partenza del precedente allenatore.. La lotta per la salvezza vede coinvolte anche la squadra della Cremonese.. Il successo del Lecce per 2-1 sul campo del Pisa ha sancito ufficialmente la retrocessione dell’Hellas Verona, che scende nella serie cadetta con quattro giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce batte il Pisa e l’Hellas Verona è retrocessa in Serie B

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