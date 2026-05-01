Pisa-Lecce 1-2 | i toscani e anche il Verona retrocedono in Serie B

Nell’anticipo della 35ª giornata di campionato, il Pisa ha perso 2-1 in casa contro il Lecce, risultato che ha portato la squadra toscana alla retrocessione in Serie B. Con questa sconfitta, anche il Verona si avvicina alla stessa sorte, confermando la posizione di classifica che li condanna alla serie cadetta. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con il risultato che ha avuto ripercussioni sul destino delle due squadre.

Il Pisa retrocede in Serie B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell’anticipo della 35a giornata. Per i pugliesi gol di Banda (52') e Cheddira (65'). Toscani a segno con Leris (56'). Nella Serie cadetta va matematicamente anche il Verona, prima di giocare domenica prossima con la Juventus a Torino.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pisa-Lecce 1-2: i toscani e anche il Verona retrocedono in Serie B Notizie correlate Leggi anche: Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza. Toscani e Verona in Serie B Pisa-Lecce 1-2: per i salentini salvezza vicina, toscani retrocessi in B con il VeronaPISA – Il Lecce vince a Pisa e si avvicina con decisione all’obiettivo della salvezza, che sarebbe la quarta consecutiva. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pisa-Lecce 1-2, toscani retrocessi in serie B insieme al Verona, i salentini respirano; Lecce, vittoria fondamentale per la salvezza: Pisa e Verona salutano la A; Pisa-Lecce 1-2: gol e highlights; Pisa-Lecce 1-2, pagelle e tabellino: colpo salvezza dei giallorossi con Banda e Cheddira, i toscani aritmeticamente retrocessi in Serie B. Pisa-Lecce 1-2, gol e highlights. Decide Cheddira, toscani e Verona retrocessi in Serie BLeggi su Sky Sport l'articolo Pisa-Lecce 1-2, gol e highlights. Decide Cheddira, toscani e Verona retrocessi in Serie B ... sport.sky.it Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza. Toscani e Verona in Serie BIl Lecce si impone a Pisa 2-1, si avvicina alla salvezza e in un colpo solo manda 2 squadre in Serie B: con il Pisa, retrocede anche il Verona. La squadra di Di Francesco riesce a conquistare i 3 punt ... adnkronos.com