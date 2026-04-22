Hellas Verona-Lecce trentaquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentaquattresima giornata di Serie A 20252026 si disputa con la partita tra Hellas Verona e Lecce. La sfida si svolge in un momento cruciale per i salentini, che devono ottenere punti per mantenere vive le speranze di salvezza. Gli scaligeri, invece, sono già stati condannati alla retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni probabili sono state annunciate.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Per avere speranze di salvezza, i salentini non possono sbagliare contro gli scaligeri ormai già condannati alla retrocessione. Hellas Verona-Lecce si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi HELLAS VERONA-LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri hanno bisogno di un vero e proprio miracolo per mantenere la categoria. Quando mancano cinque giornate al termine, la squadra di Sammarco si ritrova a 10 punti dal terzo posto, occupato da Lecce e Cremonese. Una eventuale vittoria contro i salentini non cambierebbe nulla, per cui si gioca per lo più per l’orgoglio.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona-Lecce, trentaquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Hellas Verona-Pisa, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Parma-Hellas Verona, venticinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hellas Verona – Lecce: info Settore Ospiti; Dove vedere Verona-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Probabile Formazione - 34° Giornata; Scheda squadra Hellas Verona. Dove vedere Verona-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioniTra i match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 c’è anche Verona-Lecce: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. goal.com Verona-Lecce, info bigliettiHellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Lecce, valida per la 34a giornata di Serie A Enilive 2025/26 e in programma sabato 25 aprile (ore 20.45), allo stadio ‘Bentegodi‘, ... calciohellas.it #HellasVerona in Serie B con quattro giornate d’anticipo se Lecce e Cremonese vincono - x.com Programma Giornata 34 #SerieA 2025/2026 Hellas Verona - Lecce 25/04 ore 20.45 FORZA LECCE https://tifosilecce.forumattivo.com/t3546-campionato-serie-a-stagione-2025-2026 facebook