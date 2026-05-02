Leapmotor 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Leapmotor è un marchio cinese di auto elettriche fondato nel 2015 a Hangzhou. Nel 2023, è diventato partner strategico di Stellantis, che possiede il 21% della società. La joint venture Leapmotor International si occupa della distribuzione dei veicoli al di fuori della Cina. La casa automobilistica ha annunciato i modelli previsti per il 2026, con dettagli sui prezzi e le caratteristiche di ciascuno.

Leapmotor è il marchio cinese di auto elettriche fondato nel 2015 a Hangzhou e dal 2023 partner strategico di Stellantis, che ne possiede il 21% e gestisce la joint venture Leapmotor International per la distribuzione fuori dalla Cina. In Italia il debutto è avvenuto a fine 2024 con la T03 che a marzo 2026 è diventata la quinta auto più venduta in Italia nel primo trimestre con 10.749 immatricolazioni, davanti a modelli storici di tutto il mercato. La gamma 2026 è composta da T03 citycar, C10 SUV C (anche REEV range extender), B10 SUV B novità 2026 e i nuovi modelli B05 e A10 annunciati a Pechino. Si parte da 18.900 € per la T03. Vediamo cosa scegliere.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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