Il famoso storico Arnold J. Toynbee ha affermato che le civiltà si estinguono attraverso un processo di autodistruzione, piuttosto che per azioni esterne. Questa teoria suggerisce che i fattori interni, come crisi sociali o culturali, portano alla fine di una civiltà. La riflessione si concentra sulle radici dell’Occidente e sulle sfide che questa deve affrontare, senza considerare cause esterne o influenze esterne.

Il grande storico Arnold J. Toynbee ci ha insegnato che le civiltà muoiono per suicidio, non per assassinio. La lezione è stata capita bene a Washington, ma non nella Ue. Si possono fare critiche e obiezioni alla Casa Bianca su fatti specifici, ma il suo rifiuto del suicidio è netto. In Europa no. Da noi si avversa Trump rifugiandosi in una comoda demonizzazione, parlando di caos e follia. Ma il presidente Usa ha una linea chiara: nel mondo è in corso un confronto titanico in cui l’Occidente rischia di soccombere e dunque occorre reagire con determinazione. È il filo rosso che spiega tutte le sue mosse. Comprese quelle sull’Iran, dove la cronaca conferma la storia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le radici dell'Occidente e le tentazioni suicide

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