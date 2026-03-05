Valditara | a settembre cambiano i programmi scolastici per studiare a fondo i valori e le radici dell’Occidente

A partire da settembre, i programmi scolastici subiranno modifiche ufficiali con l'intento di approfondire lo studio dei valori e delle radici dell’Occidente, tra cui libertà e democrazia. Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato questa revisione, mirata a rafforzare l’identità degli studenti e a prevenire l’alienazione culturale. Le nuove linee guida saranno adottate nelle scuole di tutto il Paese.