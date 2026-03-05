Valditara | a settembre cambiano i programmi scolastici per studiare a fondo i valori e le radici dell’Occidente
A partire da settembre, i programmi scolastici subiranno modifiche ufficiali con l'intento di approfondire lo studio dei valori e delle radici dell’Occidente, tra cui libertà e democrazia. Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato questa revisione, mirata a rafforzare l’identità degli studenti e a prevenire l’alienazione culturale. Le nuove linee guida saranno adottate nelle scuole di tutto il Paese.
Il Ministro Giuseppe Valditara annuncia nuovi programmi scolastici per settembre. L'obiettivo è studiare a fondo i valori dell'Occidente, libertà e democrazia, per rafforzare l'identità degli studenti ed evitare l'alienazione culturale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Olimpiadi, Vance incontra Meloni: "Uniti nei valori dell'Occidente".
La ricetta della Lega: "Difendere i valori dell'Occidente dall'Islam"I valori dell'Occidente da difendere, il pericolo dell'Islam estremo che vuole sottometterci, i dossieraggi e la partita per l'autonomia.