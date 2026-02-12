A Conversano e a Mola di Bari va in scena lo spettacolo ' Tour di A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato'

A Conversano e Mola di Bari va in scena uno spettacolo non autorizzato chiamato

Dal 16 al 22 febbraio il Circuito Puglia Culture propone una settimana di spettacoli che spaziando tra generi, linguaggi e generazioni diverse, porta sui palcoscenici pugliesi alcuni tra i protagonisti più significativi della scena nazionale e internazionale. Dalla musica soul di Tony Momrelle che sarà a Taranto con un live di grande impatto sonoro, al teatro civile ispirato al sogno di un’Europa migliore di A Place of Safety firmato Kepler-452 e nato in collaborazione con Sea-Watch ed Emergency, dalla prosa e teatro di parola con Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni e Corrado d’Elia al racconto poetico di Nel blu di Mario Perrotta (????????????????????????????????????????????????????????????????????).🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Conversano Mola di Bari

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Conversano Mola di Bari

Argomenti discussi: Serie A Gold: pari tra Sassari e Siracusa, Conversano e Cologne scalano la classifica; Conversano, l’invito a far parte della Polifonica ‘J. S. Bach’ dove non sono richieste conoscenze musicali di alcun genere; Truffa del finto nipote a Conversano: arrestate due donne; Forte vento e incuria: a Conversano cade un pino secolare di 25 metri.

A Conversano apre Evviva Maria, trattoria veloce con le orecchiette di Maria CicorellaDa una parte la vecchia salumeria del paese, dall’altra i Circoli – tre: Rosso, Verde, Viola – e a breve, pochi metri più in là, un laboratorio di cucina, specializzato in orecchiette. In mezzo c’è ... gamberorosso.it

Vescovi della Puglia: a Conversano assemblea ordinaria su seminario, pace e cammini formativiSi è svolta il 5 giugno a Conversano, presso l’Oasi Santa Maria dell’Isola, l’assemblea ordinaria della Conferenza episcopale pugliese. I vescovi, presieduti da mons. Giuseppe Satriano, hanno aperto i ... agensir.it

Rita Sanitate aveva 26 anni, era originaria di Conversano e viveva a Mola di Bari. Era madre di due bambini, un maschio di otto anni e una bambina di cinque, e lavorava in un centro di riabilitazione. Una vita semplice, scandita dalla famiglia e dal lavoro. Er - facebook.com facebook