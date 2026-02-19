Le sneakers argento sono ufficialmente il nuovo must-have democratico Da passerelle di Louis Vuitton al fascino retrò di Autry il silver invade il daytime e trasforma anche il look più minimalista

L uminosa, democratica, infinitamente chic. La rivoluzione silver è arrivata (ai nostri piedi) ed è qui per restare. Almeno fino a tutta l'estate 2026. Sì, perché il nuovo protagonista nel radar della moda, ovvero l' argento, è pronto a riflettere tutta la tua voglia di novità. Spaziando dai look da ufficio fino a quelli serali, con l'accessorio più amato di sempre: la sneaker. Passione sneakers: 5 outfit da copiare alle star X Che sia l'estetica minimal di Bottega Veneta o il tocco rococò di Pinko, la parola d'ordine è: brilla, con discrezione. Grazie a sfumature laminate, effetti specchiati o bottalati, inserti in suede o satin.