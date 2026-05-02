Recentemente è tornato a far parlare di sé MKUltra, il progetto della Cia che si occupa di studiare metodi di controllo mentale e tecniche di interrogatorio avanzate. A circa una settimana fa, su Spygames, si è discusso di questa operazione, che coinvolgeva sperimentazioni su soggetti e l’uso di sostanze per influenzare il comportamento. Le informazioni disponibili indicano che il programma sia stato avviato negli anni ’50 e abbia coinvolto diversi esperimenti segreti.

Una decina di giorni fa su Spygames abbiamo parlato di MKUltra, un programma della Cia finalizzato allo sviluppo di tecniche di controllo della mente e interrogatorio “potenziato”. Evoluzione e l’espansione di progetti precedenti come Bluebird (1950) e Artichoke (1951), MKUltra prevedeva esperimenti con droghe psicoattive (soprattutto Lsd), ipnosi, elettroshock, privazione sensoriale e altre forme di manipolazione psicologica, spesso condotte su soggetti ignari e si concretizzò in circa 150 sotto-progetti che coinvolsero oltre 80 istituzioni tra università, ospedali e carceri. Alcuni giorni fa, a seguito di ulteriori declassificazioni operate dalla Cia, sono emersi per la prima volta ulteriori dettagli, inediti e brutali, dei progetti portati avanti nel quadro di MKUltra.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le nuove rivelazioni su MKUltra, il programma di controllo mentale della Cia

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