il video della cia per reclutare nuove spie in cina

La CIA ha pubblicato un video rivolto a militari e funzionari dell’esercito cinese per reclutare nuove spie in Cina, puntando sulle accuse di corruzione usate dal regime per epurare decine di generali, un dettaglio che sembra confermare l’obiettivo di indebolire le cerchie di potere di Pechino.

Si rivolge a militari e funzionari dell'esercito cinese, facendo leva sulle accuse di corruzione usate dal regime per epurare decine di generali Giovedì la CIA, la principale agenzia di intelligence statunitense per l’estero, ha pubblicato sul proprio profilo YouTube un video con l’obiettivo di reclutare nuove spie tra militari e funzionari dell’esercito cinese. Il video, in cinese, fa leva sulle accuse di corruzione che negli ultimi anni sono state usate dal regime del presidente Xi Jinping per giustificare l’epurazione di molti generali e dirigenti: un processo enorme che ha praticamente azzerato la leadership militare del paese per ragioni non del tutto chiare e con conseguenze ancora difficili da decifrare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La Central Intelligence Agency cerca nuove persone interessate a contribuire alla comprensione delle questioni legate alla Cina.

La CIA ha pubblicato un video in mandarino rivolto ai militari cinesi.

