Report il caso Meloni-Amico | il selfie e le nuove rivelazioni stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report dedicata a diversi temi di attualità. Tra gli argomenti trattati ci sono i rapporti tra politica e criminalità, la gestione dei dati personali e le criticità legate agli allevamenti intensivi. La trasmissione presenterà documenti e testimonianze esclusive, offrendo uno sguardo approfondito su questioni di attualità che stanno facendo discutere.

La nuova puntata di Report affronta temi caldi tra rapporti politica-criminalità, gestione dei dati personali e criticità degli allevamenti intensivi, con documenti e testimonianze esclusive. Questa sera, domenica 12 aprile alle 20:30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, una nuova puntata di Report propone inchieste e documenti inediti su temi di grande attualità: dai rapporti tra politica e criminalità organizzata fino alla gestione dei dati personali e agli allevamenti intensivi. "Un mafioso per amico": nuove rivelazioni sul caso Amico-Meloni Nell'inchiesta di Giorgio Mottola, realizzata con la collaborazione di Greta Orsi, emergono nuovi dettagli sul selfie che ritrae Giorgia Meloni insieme al pentito Gioacchino Amico.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Report, il caso Meloni-Amico: il selfie e le nuove rivelazioni stasera su Rai 3 Report stasera su Rai 3, anticipazioni 18 gennaio: Tod’s e il caso VannacciLa puntata indaga la produzione dei beni di lusso, i nuovi movimenti politici legati al generale Vannacci, le spese del Garante Privacy e le... Leggi anche: Meloni e il selfie col mafioso (ora pentito), la premier: “Mio impegno contro ogni mafia è cristallino”. Ma per Report i dirigenti lombardi di FdI sapevano benissimo chi fosse Gioacchino Amico