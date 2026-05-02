Le musiche dei Pooh e la magia dell’Oriente | al Teatro Alfieri arriva Aladin – Il Musical
Le atmosfere incantate di Bagdad, i tappeti volanti e le storiche composizioni dei Pooh approdano nel cuore di Torino. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026, il Teatro Alfieri ospita "Aladin – Il Musical", lo spettacolo scritto da Stefano D’Orazio che vede la partecipazione straordinaria di Max.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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