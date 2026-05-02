Le mosse del tycoon | Punisce gli alleati ‘ribelli’ Frattura quasi insanabile

Le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa si sono deteriorate notevolmente negli ultimi mesi, arrivando a livelli considerati tra i più bassi di sempre. Secondo un esperto di analisi geopolitiche, il presidente americano ha adottato una strategia di ripartizione tra alleati fedeli e quelli considerati meno allineati, punendo pubblicamente alcuni rappresentanti europei. Questa dinamica ha provocato tensioni che rischiano di creare una frattura permanente tra le due sponde dell'Atlantico.

Roma, 3 maggio 2026 – Le relazioni fra Stati Uniti ed Europa sono ai minimi storici. Federico Petroni, capo del desk Stati Uniti di Limes, chiarisce come evolverà il legame fra le due sponde dell’oceano. Per adesso come è la situazione Usa-Europa? “Siamo al punto più basso possibile. Si è creata una frattura che difficilmente potrà essere sanata. Dopo il primo mandato di Trump, le élite europee avevano creduto a un tentativo di ricucitura da parte di Washington. Oggi quel limite è stato superato: anche quando Trump non ci sarà più, resta la percezione di un’America non più affidabile. La crisi interna degli Stati Uniti li rende un partner instabile come garante della sicurezza europea.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le mosse del tycoon: “Punisce gli alleati ‘ribelli’. Frattura quasi insanabile” Notizie correlate La ‘mossa del cavallo’ di Martusciello: chiude l’intesa con gli alleati, ottiene un grande risultato e spiazza i ribelli interniTempo di lettura: 2 minutiLa mossa del cavallo di Fulvio Martusciello spiazza gli avversari interni: con un accordo sottoscritto con i vertici... Leggi anche: Lukaku-Conte, la situazione preoccupa: frattura insanabile? Ecco cosa emerge