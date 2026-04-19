La ‘mossa del cavallo’ di Martusciello | chiude l’intesa con gli alleati ottiene un grande risultato e spiazza i ribelli interni

Fulvio Martusciello ha concluso un accordo con gli alleati, ottenendo un risultato rilevante. La sua decisione ha sorpreso i membri del suo stesso gruppo, che avevano espresso dissensi interni. La mossa rappresenta un passo deciso per consolidare la posizione politica, lasciando invece scontenti alcuni dei suoi critici. La vicenda si è svolta in un clima di tensione tra diverse fazioni all’interno dello schieramento.

Tempo di lettura: 2 minuti La mossa del cavallo di Fulvio Martusciello spiazza gli avversari interni: con un accordo sottoscritto con i vertici regionali di Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, il coordinatore regionale campano di Forza Italia contribuisce in maniera determinante a ricompattare il centrodestra e incassa per gli azzurri un ottimo risultato in termini politici. Il documento ufficiale firmato dai quattro leader regionali di centrodestra assegna a Forza Italia la candidatura a sindaco di Avellino con Laura Nargi; la candidatura a sindaco di Napoli il prossimo anno; quattro presidenze di municipalità sempre per quel che riguarda Napoli e un importante riconoscimento da parte degli alleati: “Sulla Regione”, recita il documento che Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La ‘mossa del cavallo’ di Martusciello: chiude l’intesa con gli alleati, ottiene un grande risultato e spiazza i ribelli interni Notizie correlate Trump spiazza la premier giapponese Takaichi: “Perché non ho avvisato gli alleati dell’attacco? Anche voi a Pearl Harbor…”“Chi sa meglio di sorprese del Giappone? Perché non mi avete detto di Pearl Harbor? Voi credete nelle sorprese molto più di noi “. Leggi anche: Centrodestra, Cirielli e Martusciello trovano l'intesa. Fratelli d'Italia appoggerà la Nargi