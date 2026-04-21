Da metà marzo Lukaku e Conte non si rivolgono più la parola. Ieri il calciatore è tornato negli impianti del club per un incontro con i dirigenti, ma non ha avuto contatti diretti con l’allenatore. I due si sono incrociati solo di sfuggita durante la visita, senza scambiare parole o confronti ufficiali. La distanza tra i due sembra ancora più evidente rispetto a qualche settimana fa.

Romelu Lukaku e Antonio Conte non si parlano dal 20 marzo. Ieri il belga è tornato a Castel Volturno per un confronto con la dirigenza, ma non c’è stato nessun colloquio diretto con l’allenatore: i due si sono soltanto sfiorati in sede. Lukaku-Conte: l’assenza che grida più di mille parole. La riunione di ieri ha visto la partecipazione di quattro persone: Lukaku, il suo agente Federico Pastorello, l’avvocato Sebastien Ledure e il direttore sportivo Giovanni Manna. Conte non era presente. Questa scelta organizzativa racconta tutto dello stato della relazione tra l’allenatore e l’attaccante. Non c’è stata alcuna discussione tra loro, nemmeno una conversazione marginale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku-Conte, la situazione preoccupa: frattura insanabile? Ecco cosa emerge

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