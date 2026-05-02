Le indagini su Andrea Sempio dall’inizio

Le indagini su Andrea Sempio sono state riaperte dalla procura l’anno scorso, dopo un periodo di sospensione. Attualmente, Sempio è considerato l’unico sospettato in relazione a un procedimento giudiziario in corso. Le autorità continuano a raccogliere elementi e a svolgere approfondimenti, senza che siano state ancora emesse decisioni definitive o dettagli ufficiali sulle accuse.

O meglio da quando la procura le ha riaperte l'anno scorso, ora che è sospettato di essere l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi Mercoledì Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, ha ricevuto dalla procura di Pavia un invito a comparire. Nel documento – che serve a convocare una persona indagata per interrogarla o per svolgere accertamenti per i quali è necessaria la sua presenza – è stato citato un capo di imputazione diverso da quello per cui era stato indagato fino a questo momento: non più omicidio in concorso (cioè insieme a qualcuno), ma omicidio volontario.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Speciale Garlasco: il Video di Andrea Sempio sul PC di Chiara Poggi - Accesso non Autorizzato

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